Maria De Filippi e Barbara D’Urso: “Guerra segreta”

Non è tutto oro quello che luccica e quello che succede dietro le quinte di Mediaset sembra essere un segreto. Solo ora però, un ex dipendente della rete televisiva privata ha deciso di parlare delle due conduttrici più amate: Barbara D’Urso e Maria De Filippi.

Barbara D’Urso è senz’altro la regina del gossip di Canale 5, intrattiene il pubblico ormai tutti i giorni anche con appuntamenti serali e domenicali, Maria De Filippi d’altro canto è amata da tutte le fasce di età.

I suoi programmi Amici di Maria De Filippi e Uomini e Donne riescono ad unire una sostanziosa porzione di pubblico. Anche C’é Posta per Te è molto in voga tra i più giovani e le puntate non sono mai abbastanza.

Sembra però che tra le due non scorra buon sangue, tempo fa uscì una notizia con la quale si annunciava che la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto inserire nei suoi contatti Mediaset una clausola su Barbara D’Urso.

Ora, lo scoop è scoppiato dopo la denuncia della società Fascino di Maria De Filippi contro l’opinionista di Live – Non è la D’Urso, Pietro delle Piane. Quest’ultimo avrebbe infatti detto di aver recitato un ruolo durante la su partecipazione a Temptation Island con Antonella Elia: la notizia non è stata presa bene da la De Filippi.

Sul settimanale Nuovo TV, un uomo che vuole rimanere anonimo ha parlato di una lunga faida che va avanti da tempo e ha aggiunto che, se ai vertici di Biscione ci fosse stato ancora Silvio Berlusconi queste cose nn sarebbero mai accadute: “C’è una guerra segreta dietro a certi sorrisi.”

Ma cosa ci sarà di vero? Difficile pensare che arriveranno repliche dalle due conduttrici, entrambe sono troppo riservate e non si prestano mai al gossip.