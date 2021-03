Nuova denuncia da parte di Mediaset per Pietro Delle Piane

Pietro delle Piane ha ricevuto una nuova denuncia da Mediaset: dopo le shoccanti dichiarazioni a Live - Non è la D'Urso

Non è servito il galante cambio di discorso di Barbara D’Urso, Pietro Delle Piane dovrà rispondere ancora a diverse denunce. Dopo l’azione legale della Fascino, società diretta da Maria De Filippi anche Mediaset dice la sua.

L’attore ha dichiarato in diretta tv di aver recitato un copione a Temptation Island, programma che non prende alcun copione e che presuppone che i partecipanti siano anzi spontanei.

In diretta a Live – Non è la D’Urso la conduttrice ha letto il comunicato stampa arrivato in quel momento proprio dai vertici dell’azienda. La tutela dell’immagine del programma è quello che si vuole preservare:

Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità. Noi ne prendiamo le distanze, perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, che non è copionato.

Nella giornata di ieri è arrivato anche il comunicato di Mediaset in cui si può leggere chiaramente:

A seguito delle affermazioni di Pietro Delle Piane pronunciate nel corso della puntata di “Live-Non è la D’Urso” di ieri sera, Mediaset comunica di voler tutelare in tutti i modi i propri programmi e per questo conferma di aver avviato un’azione legale nei confronti del Delle Piane. Già nel corso della puntata, la conduttrice Barbara d’Urso ha preso immediatamente le distanze dalle dichiarazioni effettuate dal Delle Piane che ora si assumerà la responsabilità delle falsità espresse contro Mediaset durante una diretta”.

Insomma, Pietro Delle Piane ha ritrovato l’amore di Antonella Elia ma dovrà presto affrontare querele e avvocati. Raramente Maria De Filippi si arrabbia, ma questa volta l’attore ha superato ogni limite.

Il danno di immagine del programma è senz’altro consistente e dovrà presto essere arginato.