Per Meghan Markle e Harry il 2021 sarà l’anno della guarigione

Il 2021 sarà un anno di guarigione e di rinascita per Meghan Markle e Harry. È trascorso un anno da quando il Principe e l’ex attrice hanno annunciato al mondo intero la loro intenzione di dimettersi dai loro ruoli di membri senior della Famiglia Reale. Un anno fatto di gossip, pettegolezzi, insinuazioni e scottanti “verità” spiattellate sui tabloid di tutto il mondo.

Ebbene, dopo un anno di dissapori, ecco una news su Meghan Markle ed Harry che ci fa davvero piacere! A lanciarla è stata una fonte vicina alla coppia, che ha rivelato alla rivista People che il 2021 sarà un anno di guarigione per il Duca e la Duchessa del Sussex.

Meghan e Harry sperano che il 2021 possa essere un momento di guarigione non solo per il mondo, ma per la loro famiglia.

Dichiarazioni del genere fanno ben sperare. Che la pace fra Meghan Markle e Kate Middleton (e ovviamente anche fra il Principe Harry e William) sia davvero dietro l’angolo come si vocifera da qualche giorno? Noi speriamo davvero di si!

Video Credit E! News

Meghan Markle, Harry e la faida familiare: cosa sarebbe successo se Lady Diana fosse stata viva?

Intanto, in attesa di nuovi sviluppi, vediamo cosa ha raccontato recentemente a Elle Robert Lacey, autore del libro “Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult”. Durante la sua intervista l’esperto Reale ha spiegato che se Lady Diana fosse stata viva non avrebbe mai permesso che i suoi figli giungessero fino a questo punto:

Avrebbe detto “Andiamo ragazzi, è ora di porre fine a questo allontanamento sociale”. No, non penso che la faida sarebbe avvenuta se Diana fosse stata viva. Una delle tragedie della sua morte è stata che ha privato William e Harry del loro genitore più attivo,

ha spiegato Lacey. In effetti la realtà sembra essere proprio questa. Non per niente, sin da quando Carlo e Diana hanno divorziato, la Regina Elisabetta ha cercato di essere sempre presente per i nipoti, soprattutto per William, che sembrava aver accusato maggiormente il duro colpo.

Ad ogni modo, a quanto pare la pace sarebbe davvero vicina per i Cambridges e i Sussex, e noi non possiamo che sperare che sia davvero così!

Foto da Instagram