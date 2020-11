Oggi andiamo ad informarvi su 7 pericoli che potreste incontrare durante la passeggiata quotidiana con il vostro amico a quattro zampe. Sappiamo che il nostro Fido ha bisogno di uscire regolarmente, sia per brevi passeggiate nel proprio quartiere, sia per passeggiate più lunghe nelle pinete o nei parchi.

Credit: pixabay.com

Il chirurgo veterinario, dott. Ian Wright, ha voluto informare il mondo su 7 pericoli che ogni cane potrebbe incontrare all’aperto.

7 potenziali pericoli che potresti incontrare all’aperto

Le alte temperature. Da momento che un amico a quattro zampe non è in grado di parlare e dirci come si sente, sta a noi proprietari tenerlo lontano da qualsiasi pericolo. Questo vuol dire prestare attenzione anche alle condizioni meteorologiche.

Nelle giornate troppo calde, il colpo di calore può essere fatale e può portarlo alla morte. Inoltre, l’asfalto rovente può bruciargli i cuscinetti delle zampe.

Credit: pixabay.com

Ricordatevi anche che i cani con il naso schiacciato soffrono il caldo molto di più degli altri amici a quattro zampe.

Come facciamo a capire quando è troppo caldo? Il veterinario consiglia di sentire con il palmo delle nostre mani le superfici, se è bollente per noi, lo sarà anche per il nostro Fido.

Temperature troppo fredde. Così come il caldo, anche il freddo può essere fatale. Nonostante il loro pelo, i cani sono vulnerabili alle condizioni invernali quanto noi. Il freddo, purtroppo, può aggravare condizioni di salute già esistenti, come artrite, diabete, malattie cardiache o malattie renali. Il veterinario consiglia l’utilizzo di un cappottino.

Credit: ThinkDog – YouTube

Parassiti interni. Durante le passeggiate, il cane ama rotolarsi, mangiare la terra o la cacca degli altri animali. Ci sono molti parassiti microscopici che si nascondono nell’ambiente esterno. Possono contrarre nematodi, anchilostomi o tricocefali. Il veterinario consiglia di prestare attenzione a cosa ingerisce e di tenerlo lontano da fonti di acqua sporca e stagni. Si può anche chiedere consiglio per prodotti di prevenzione.

Le zecche. Uno dei pericoli più comuni sono le zecche e le malattie che possono trasmettere. Sono parassiti esterni che risiedono nell’erba alta o negli arbusti. Aspettano che un animale, ma anche una persona, si avvicini in modo da potersi aggrappare e iniziare a nutrirsi. Esistono diversi modi per proteggere un cane da questi parassiti.

Gli altri pericoli della strada

Il traffico. Un altro pericolo durante le passeggiate con Fido, sono le macchine. Il cane, al di fuori delle aree destinate a lui, va tenuto al guinzaglio e non va mai perso di vista.

Credit: pixabay.com

La spazzatura. L’uomo è un essere maleducato, ma questo lo sappiamo già. Le strade sono piene di spazzatura, troviamo di tutto vicino ai bidoni, dal cibo ai medicinali. È bene insegnare al cane a lasciare qualsiasi cosa abbia in bocca. Alcune sostanze possono risultare tossiche, mentre alcuni oggetti possono ostruire il suo tratto gastrointestinale.

Gli altri cani. Non importa quanto sia educato il tuo animale domestico, non puoi tenere conto del comportamento degli altri cani durante una passeggiata. Anche in questo caso, il guinzaglio è molto importante per la sicurezza del cane. Il veterinario sconsiglia quello retrattile, perché in una situazione di emergenza, i riflessi del proprietario potrebbero non essere abbastanza veloci e potrebbe non riuscire ad accorciarlo in tempo.