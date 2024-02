Romina Power denuncia un fatto pericoloso che riguarda lei e Al Bano e accusa: “È tutto falso”

Romina Power ha parlato di un spiacevole episodio, fatto che ha coinvolto anche il suo ex marito Albano Carrisi. La notizia è giunta ai media tramite il profilo Instagram ufficiale della attrice e cantautrice. L’ex compagna di Albano ha voluto informare i suoi fan di un evento delicato di cui erano tutti all’oscuro. Di cosa si tratta e che reazioni ci sono state da parte di Albano?

Al momento, non risulta che si siano state dichiarazioni ufficiali da parte di Albano Carrisi riguardo a questa situazione. Romina Power, però, possiamo dire che abbia agito praticamente in rappresentanza di entrambi. L’ex coppia era ignara di ciò che era stato portato avanti senza il loro consenso. Romina ha pubblicato attraverso i social una pesante denuncia a proposito di un’informazione fuorviante che riguarda i due e ha condannato fermamente l’accaduto.

Una comunicazione completamente falsa, infatti, è arrivata sui social riguardo a Romina Power e Albano Carrisi. Una pagina che pretende di fare informazione come un giornale online del calibro di ‘Fanpage’, ha condiviso un’informazione per nulla autorizzata dai diretti interessati. Tale ‘Al Bano Live’ riporta su Facebook e su altri canali social:

Un amore, Romina ed io inviteremo 20 fan per le vacanze del 2024 per divertirci insieme. Se sei interessato, invia un messaggio diretto su questa pagina.

La cantante, ovviamente, ha denunciato l’accaduto affermando sempre sui social, dove si è consumata la comunicazione del tutto fake:

Essere fan significa stimare un artista, ma questo non deve mai sfociare nell’ossessione o nella divulgazione di menzogne. Diffidate da ciò che viene scritto in pagine non autorizzate perché sono notizie false. Le uniche pagine ufficiali sono il mio profilo e il Romina Power Official Fan Club. Buona giornata!

Si spera che altri fan non cadano vittime di questa sorta di truffa. Che abbia fini economici o semplicemente ludici, si tratta di un brutto modo di comunicare con i follower della coppia di artisti. In conclusione, Romina e Al Bano non avevano mai autorizzato l’invito di fan per le prossime vacanze estive, e l’informazione diffusa si è rivelata completamente inventata, sorprendendo tutti.