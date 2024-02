Romina Carrisi-Power racconta come mai il figlio si chiama Axel Lupo ed aggiunge “Non voglio tate”

Romina Jolanda Carrisi-Power, nome completo della quarta figlia di Al Bano e Romina Power, nasce in provincia di Brindisi nel 1987. La donna, cresce in una famiglia d’arte e studia recitazione e regia. Ben presto, sia appassiona alla poesia ed alla fotografia. Come fotografa ottiene un notevole successo che le permette di esporre i propri lavori in diverse mostre. In ambito lavorativo, il suo debutto in tv risale al 2005, anno in cui prende parte alla terza edizione del reality “L’isola dei famosi”. Nel anni partecipa a diversi programmi televisivi e teatrali, fino al 2020 quando diventa ospite fissa al programma “Oggi è un altro giorno”. Romina Carrisi, nel 2022 inizia una relazione con Stefano Rastelli, e il 24 gennaio mette al mondo Axel Lupo, loro figlio.

Recentemente Romina Carrisi è tornata in tv dopo il parto e, a Verissimo racconta come procedono le prime settimane con il figlio. Nello studio di Roma c’è anche papà Al Bano e la donna, racconta anche il motivo per cui, è stato scelto questo nome, che ha fatto anche discutere. Romana racconta che questi primi giorni, sono pesanti per lei, perché il piccolo Axel si sveglia ogni tre ore per mangiare, quindi non riesce a dormire molto. La donna aggiunge:

“Lui sta bene ed è importante ma io voglio farmi una bella cura del sonno, anche perché non voglio infermiere e non voglio tate, faccio tutto da sola”

Ma fortunatamente per la neo mamma, sono accorse in suo aiuto mamma Romina e la sorella maggiore Cristel. Entrambe, le danno una mano nella gestione del piccolo Axel Lupo e, come dice la donna, le hanno insegnato molto sui neonati, soprattutto Cristel che è già mamma di tre bambini.

Inevitabilmente arriva la domanda che tutti ci aspettavamo, ossia perché è stato scelto il nome Axel Lupo e Romina risponde:

“L’ho scelto io, da anni volevo chiamare mio figlio Axel, quindi appena ho saputo che era maschio..”

E Lupo?

“A Stefano e alle figlie di Stefano invece piaceva Lupo, quindi abbiamo aggiunto Lupo al nome”

La trentaseienne ha affrontato un parto davvero complicato, infatti le acque si sono rotte la mattina presto, ed il piccolo Axel è venuto al mondo alle 22.39. Ma, ora sembra che tutti si sia tranquillizzato, ed il viaggio da neo genitori di Romina e Stefano è solo all’inizio.