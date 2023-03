Rosa Chemical chiede scusa a Marco Mengoni per una vicenda di due anni fa

Rosa Chemical insieme a Marco Mengoni sono stati due grandi protagonisti allo scorso Festival di Sanremo. Il primo è salito alla ribalta nazionale con il suo brano Made in Italy che sta avendo molto successo in radio ma anche per come si è comportato sul palco, ad esempio con il famoso bacio dato a Fedez.

Il secondo ha trionfato con il brano Due Vite in una vittoria che fin dalla vigilia appariva come scontata visto che la sua canzone ha trovato l’appoggio di tutti, sia il pubblico in sala che quello da casa compresa la sala stampa.

Fonte: web

Non tutti sanno però che tra Rosa Chemical e Marco Mengoni ci sono stati dei dissidi in passato. A svelarlo è stato lo stesso cantante di Made in Italy ospite al programma Say Waaad? su Radio Deejay. L’episodio risale a due anni fa circa quando Rosa ha citato in una sua canzone Mengoni mandandolo letteralmente a quel paese senza un apparente motivo.

“In una canzone ho detto “Fancul0 a Marco Mengoni”. Sono stato molto chiaro su questo: ho preso lui come capro espiatorio di un genere musicale che ritenevo plasticoso. Lui non lo conoscevo e non lo conosco personalmente. Poi mi sono ricreduto ascoltando la sua musica: il pezzo con Madame mi è piaciuto molto. Gli ho già chiesto scusa pubblicamente e lo faccio anche ora. Scusa Marco. In quel momento era così. È musica urban. Fa parte del gioco. Come anche ricredersi” – ha svelato Rosa Chemical.

Il cantante ha parlato anche di Renato Zero che dopo Sanremo l’ha punzecchiato per il suo essere troppo simile a lui parlando di sosia.

“Renato Zero mi ha dissato ma io non gli ho detto niente. Non sono un suo assiduo ascoltatore ma ovviamente conosco la sua musica. Io se tra qualche anno qualcuno segue le mie orme e prende il mio testimone sono contento, vuol dire che ho lasciato qualcosa di buono” – le parole del cantante.