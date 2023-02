Renato Zero contro Rosa Chemical: “Ho tanti sosia ma l’originale vince sempre”

Nel corso delle ultime ore, Renato Zero si è lasciato andare a inedite dichiarazioni in occasione di un’intervista. Ai microfoni della stampa, l’artista ha parlato in merito alla 73esima edizione del Festival Di Sanremo e di alcune performance sul palco del Teatro Ariston, come per esempio quella di Rosa Chemical. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Renato Zero è senza freni. Impegnato con gli ultimi preparativi del suo nuovo tour “Da Zero a Zero- Una Sfida In Musica” il quale inizierà il 7 marzo 2023, l’artista si è concesso un incontro con la stampa. La schiettezza e la sincerità hanno fatto da padrone nel corso della conversazione.

Il cantante non le ha mandate a dire a Rosa Chemical. Nel dettaglio, lo stesso Renato Zero lo ha “attaccato” per poi definirlo un suo “sosia“:

Quando apro i social mi accorgo di avere un numero impressionante di sosia! Penso ci dovrebbe essere l’opportunità di uscire da questi stratagemmi. Bisognerebbe che oggi i ragazzi fossero più pronti, prima di essere mandati allo sbaraglio. Ma la garanzia è che l’originale vince sempre.

Successivamente, la conversazione si è spostata sulla performance del big in gara a Sanremo e del bacio scattato con Fedez. L’esibizione di Rosa Chemical sembra non essere stata apprezzata dall’artista. Queste sono state le sue parole:

Non è colpa di Rosa Chemical, ma della distrazione di chi ritiene che questo sia un mestiere improvvisato. Il problema è di chi lo ha mandato in onda perché ritiene che la musica sia solo performance, una velleità. Finché c’è questa mentalità assolvo questi ragazzi, ma mandare in scena persone che non hanno la giusta preparazione, non riuscire a trovare un’identità, è un fatto grave. Noi avevamo alle spalle un team di professionisti che ci seguivano nella musica, ma non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Renato Zero (@renatozer0)

Renato Zero: ecco perché ha declinato l’invito di Amadeus

Nel corso dell’intervista, Zero ha affermato di aver ricevuto un invito da parte di Amadeus per salire sul palco del Teatro Ariston in qualità di ospite. Tuttavia, il cantautore ha rifiutato la proposta e poi è apparso a sorpresa nello studio di C’è Posta Per Te da Maria De Filippi: