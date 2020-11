La dolcissima e bellissima Sharon Fonseca ha raccontato l’emozionante momento del parto. La ragazza, nonché compagna di Gianluca Vacchi, è diventata mamma della piccola Blu Jerusalema da pochissimi giorni.

Da manuale social, ha documentato tutta la gravidanza su Instagram. Ed anche il compagno non ha fatto di meno. Ora però, è il momento anche di raccontare il momento vero e proprio della nascita della piccola.

Senza trucco e alle prese con le poppate, Sharon Fonseca ha spiegato di aver sempre sognato un parto naturale, ma le cose sono andate diversamente. E ha dichiarato:

“Ho imparato che ascoltare il corpo è importante anche in questa esperienza“

La ragazza, che quindi ha ancora le conseguenze dei punti post cesareo, ha spiegato anche di aver iniziato ad usare la panciera. Una vera e propria salvezza:

Il mio recupero è completamente cambiato da quando ho cominciato a usarla, prima non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto. Mi ha aiutato soprattutto nelle prime settimane post-parto.

Proprio di recente, la donna ha spiegato di non aver problemi ad accettare il suo corpo post parto. Anche se ha sempre un corpo stupendo e decisamente da modella, ora deve fare i conti con i piccoli difetti che ogni gravidanza porta.

Tuttavia, ha spiegato di sentirsi perfettamente a suo agio e amare quel corpo. Un messaggio di assoluta positività anche per le giovani mamme che la seguono attivamente sui social.

2 settimane dopo il parto. Ho messo su circa 10 kg durante la gravidanza e ora sto lentamente tornando alla “normalità”. Il mio corpo sta elaborando tutto ma è ancora molto diverso da prima. Ho i punti del taglio cesareo, non sento ancora metà della pancia e ho delle smagliature intorno al seno.

È un lungo percorso di recupero e lo sto affrontando lentamente. In realtà sto mangiando più sano di come facevo durante la gravidanza (perché a Blu non piacevano le verdure🤣) e sto usando l’intimo modellante consigliato dal mio medico utile ad aiutarmi a recuperare dopo l’intervento chirurgico. Potrebbe sembrare un cliché ma sono ancora sorpresa da ciò che i nostri corpi possono fare.