Neanche il tempo di godersi appieno la meritata vittoria in Coppa America con la sua Argentina, che Lautaro Martinez ha dovuto affrontare momenti di grandissima paura. La sua bimba, la piccola Nina nata soltanto 5 mesi fa, è finita in ospedale dopo aver battuto la testa in un incidente domestico. Ad aggiornare i numerosi tifosi che si sono preoccupati, ci ha pensato Agustina Gandolfo, compagna del bomber dell’Inter.

In moltissimi si sono appassionati alla storia di amore tra Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo. Soltanto 5 mesi fa, la giovane coppia ha accolto tra le braccia la piccola Nina, loro prima figlia insieme.

L’annuncio da parte del bomber e della modella era arrivato tramite dei dolcissimi post su Instagram, nei quali non nascondevano la loro immensa felicità per l’arrivo della loro prima figlia.

Benvenuta nelle nostre vite amore nostro

Queste le parole che avevano aggiunto sotto alla meravigliosa foto di famiglia scattata a poche ore dal parto, direttamente nel letto d’ospedale di Milano in cui Agustina aveva dato alla luce la piccola.

Da quel giorno, papà Lautaro ha avuto una piccola tifosa in più. Una motivazione in più per giocare e vincere. E la cosa ha funzionato e come. Visto che negli ultimi mesi l’attaccante ha vinto prima il campionato con l’Inter, e poi la Coppa America con la sua Argentina.

Incidente domestico per la piccola Nina

A pochissimi giorni dal trionfo dell’Albiceleste nel trofeo continentale, arrivato dopo aver battuto il Brasile in finale, Lautaro è dovuto correre nella sua casa di Mendoza.

Credit: lautaromartinez – Instagram

Il motivo era che la piccola Nina aveva battuto la testa in un incidente domestico e per lei era stato necessario il trasporto in ospedale.

I medici della struttura ospedaliera hanno sottoposta la piccola a tutte le cure e a tutti gli accertamenti del caso. Ore di ansia e paura che Lautaro e Agustina hanno trascorso nei corridoi, sperando che tutto si potesse risolvere.

Credit: lautaromartinez – Instagram

Fortunatamente, dopo aver valutato la situazione nei minimi dettagli, i dottori hanno dimesso la bimba, che è potuta tornare a casa con la sua mamma ed il suo papà.

Un grosso spavento, risolto senza particolari problemi, a pochissimi giorni dal battesimo fissato proprio nel prossimo periodo.