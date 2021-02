“Benvenuta al mondo amore nostro”: il bomber e la modella annunciano la nascita della piccola Nina

Gioia immensa per il bomber argentino dell’Inter Lautaro Martinez e la sua bellissima compagna, la modella ed influencer Agustina Gandolfo. Ieri mattina, infatti, su entrambi i loro account Instagram è apparsa una foto che ha annunciato ufficialmente la nascita della loro prima figlia, la piccola Nina.

Credit: Internazionale fc

Lautaro e Agustina sono considerati da qualche anno una delle coppie più belle e glamour del nostro paese. L’inizio della loro storia è da datare al 2018, quando per la prima volta le telecamere inquadrarono questa splendida ragazza che esultava a più non posso per un gol segnato dal suo amato.

Oggi, dopo tre anni di relazione, hanno coronato il loro sogno di diventare genitori. La piccola Nina, primogenita di entrambi, è nata ieri mattina a Milano, città nella quale i due vivono ormai da anni. Subito dopo il parto, sui profili social di entrambi i neo genitori è apparsa una bellissima foto di famiglia in cui, ovviamente, è presenta anche la nuova arrivata.

Entrambi hanno voluto dare il benvenuto al mondo al frutto del loro amore e mostrare a tutti la loro immensa felicità per il lieto evento. In poche ore, entrambi i post hanno ricevuto un numero considerevole di reazioni e commenti da parte di amici, colleghi o semplici fan che hanno voluto fare gli auguri alla giovane coppia.

La carriera di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è nato a Bahìa Bianca, in provincia di Buenos Aires, in Argentina, il 22 agosto del 1997. Fin dai primi ani di vita ha mostrato una passione ed un innato talento nel calcio. Sport nel quale ha iniziato ricoprendo il ruolo di difensore centrale. Soltanto successivamente si sposta in avanti e trova il ruolo adatto che gli permetterà di arrivare al successo, quello di attaccante.

Credit: Internazionale fc

Dopo le giovanili nel Liniers, club minore, viene acquisito dal Racing de Avillaneda. Qui ha giocato dal 2015 al 2018, finché gli osservatori europei hanno posato gli occhi su di lui e si sono intenzionati a portarlo nel nostro continente.

Tra tutte le società interessate, a spuntarla è stata l’Inter. La squadra nerazzurra lo ha portato a Milano nell’estate del 2018 e tuttora non pare intenzionata a lasciarlo andare. In coppia con Lukaku, forma uno degli attacchi più forti d’Europa.