Nella casa del Grande Fratello Vip inevitabilmente i concorrenti spendono molto tempo a chiacchierare. Nelle ultime ore hanno affrontato l’argomento di un altro programma di successo di Canale 5: uomini e donne. Dopo aver interpellato Andrea Zelletta sulla questione visto che lui vi ha partecipato, i concorrenti si sono soffermati sugli opinionisti. E Tommaso Zorzi, insieme a Pierpaolo Pretelli, hanno lanciato una frecciatina ad uno dei volti noti del programma.

I due hanno iniziato ad imitare prima Gianni Sperti, da anni ospite fisso nella trasmissione pomeridiana.

Poi però Tommaso ha deciso di spostare le sue attenzioni su qualcun altro. “È veramente una ruba cachet” – ha tuonato infatti l’influencer, riferendosi a Tinì Casino.

E anche Petrelli, spalleggiando il coinquilino, si è unito alla presa in giro verso l’opinionista. “Sta lì immobile, ogni tanto le fanno “oh, ci sei? Tinì, e su!”. Risponderà allo sfottò la diretta interessata? Staremo a vedere. Intanto il video è diventato virale in poco tempo.

Intanto nella notte scintille tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. Gli autori, giusto per smuovere un pò le acque hanno mostrato un video messaggio di Matilde Brandi che, come di consueto, va a toccare due delle concorrenti più chiacchierate di questo Gf: Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. A quel punto in casa l’atmosfera si è fatta incandescente. Tommaso Zorzi si è scagliato contro la Brandi. Ma Elisabetta Gregoraci è andata su tutte le furie per difendere l’amica accusando Zorzi di non accettare mai le critiche.

“Ti devono sempre dire che sei bello e bravo. Non accetti mai le critiche. Con te vanno d’accordo chi ti lecca il c***o” – ha sbottato l’ex moglie di Flavio Briatore.

La discussione si è conclusa con il lancio di una bottiglia contro Zorzi, gesto che in molti sul web chiedano venga sanzionato. Vedremo se nella puntata di questa sera Alfonso Signorini tornerà sull’argomento e se gli autori decidono di prendere dei provvedimenti contro la Gregoraci.