La stagione di UeD ha già preso il via. I telespettatori restano incollati al televisore per seguire tutte le dinamiche del programma più amato d’Italia, firmato da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Tante le novità presentate quest’anno: i nuovi tronisti e i volti storici del trono over hanno già regalato intrecci amorosi molto interessanti.

Una delle Dame più amate e seguite è senza ombra di dubbio Ida Platano. La donna come tutti ben ricorderanno dopo la fine della travagliata relazione con Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare in studio e rimettersi in gioco per trovare il vero amore. La dama si è già rapportata con diversi cavalieri del Parterre maschile.

Tra di loro ad attirare in particolar modo la sua attenzione è Marcello Messina, un uomo di 47 anni. I due si sono concessi diverse esterne e tra di loro è scoppiato un certo feeling. Ida non ha mai nascosto che con Marcello, al di fuori del programma, è scoppiata anche la passione. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto tanto che a quanto pare il cavaliere ha deciso di fare un passo indietro.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Le continue pressioni della dama di UeD, mettono Marcello in difficoltà, il cavaliere non se la sente più di continuare la frequentazione. Ida mostra una certa insoddisfazione dal rapporto avuto con Messina. Tale atteggiamento mette il cavaliere in serio imbarazzo.

A tal proposito la Platano dichiara: “Sicuramente come dice lui ci vuole tempo, però mi sembra di capire che non sia convinto di continuare lo vedo titubante”. Queste le parole che sembrano mettere fine ad una conoscenza da poco iniziata, ma a quanto pare già giunta al terminata. Non ci resta che attendere nuovi risvolti per capire la scelta del cavaliere e della dama. UeD: Marcello fa un passo indietro con Ida. Il cavaliere si sente in difficoltà per le continue pressioni e per…

