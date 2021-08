Riccardo Guarnieri è stato beccato in vacanza con una ex dama del programma

Riccardo Guarnieri, nella scorsa edizione di UeD, è riuscito senza dubbio a tornare a far parlare di sé. Dopo la disastrosa fine della sua relazione con Ida Platano, il cavaliere è tornato al centro del gossip. Tra i due si parlava già di matrimonio quando, di punto in bianco, le cose sono andate per il peggio.

Riccardo ha subito deciso di rimettersi in gioco, rientrando ufficialmente a far parte del parterre maschile del trono over. Da lì, il ritorno di fiamma con Roberta Di Padua a distanza di vari anni. Dopo vari tira e molla, Roberta e Riccardo hanno lasciato il programma insieme. Anche questa storia è terminata in maniera rovinosa dopo qualche mese, lasciando dietro di sé un polverone mediatico dalle dimensioni non indifferenti.

Oggi, Riccardo sembra ormai distante anni luce dalle scabrose dichiarazioni rivolte alla sua ex. Questa tesi sembra essere confermata dal fatto che l’ex cavaliere di UeD oggi ormai si mostra in compagnia di una dama inaspettata. Nessuno degli appassionati del dating show di Maria De Filippi si sarebbe mai aspettato di poter vedere Riccardo in compagnia di questa donna. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

È diverso tempo ormai che si vocifera di una possibile nuova relazione di Riccardo. Il cavaliere sembra non aver nessuna intenzione di sbottonarsi a riguardo, quindi nessuna voce è stata confermata o smentita. Ma ad attirare l’attenzione è comunque la vicinanza che il Guarnieri sembra aver acquistato con una donna in particolare, che i fans conoscono bene.

Nel web ultimamente a far discutere è una foto di Riccardo Guarnieri in compagnia di niente meno che Ursula Bennardo. I due si sono incontrati per caso nel luogo dove entrambi hanno deciso di trascorrere nelle vacanze. Ursula, ovviamente, era in compagnia del suo compagno Sossio Aruta. Guarnieri, quindi, ha deciso di postare una foto con loro. La Bennardo è riuscita anche a strappare qualche sorriso col suo commento: “Perché senza il fenomeno veniamo anche meglio”.