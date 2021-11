Sono giorni che Valentina Ferragni documenta sui social le sue condizioni di salute. La sorella minore delle Ferragni è reduce da un intervento chirurgico al volto, la donna ha infatti asportato una massa e solo oggi sono arrivati i risulti della biopsia.

Purtroppo, si tratta di un tumore. La donna ha mostrato la vistosa cicatrice sul volto e ha pubblicato un post sui social spiegando quanto successo:

Il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Purtroppo non era una ciste ma era un carcinoma basocellulare, un brutto tumore localizzato in una zona specifica, non una delle più pericolose per la salute, ma per la pelle. I medici hanno detto che era la prima volta che lo vedevano su una persona di 28 anni, di solito su persone intorno ai 50/60 anni e oltre, quindi è abbastanza raro a questa età e la diagnosi è stata difficile.

Per la donna è stato difficile arrivare alla diagnosi perché questo tipo di tumore ha cambiato più volte forma. Se inizialmente pensava ad un banale brufolo le cose poi sono andate purtroppo diversamente. Valentina Ferragni continua:

In quest’anno il carcinoma ha cambiato molto la sua “faccia”, per alcuni mesi è stato come scomparso, poi è tornato lentamente ma ha iniziato a peggiorare e ad ulcerarsi intorno a settembre 2021, per poi tornare ad una “faccia” normale in ottobre. Quindi questo fottuto carcinoma è così, rimane in silenzio per mesi, poi inizia a sanguinare per tipo 2 giorni, poi torna alla normalità, ma cresce e cresce ogni giorno sotto la pelle (l’ultima foto è il giorno prima dell’intervento e noi pensavo fosse quasi scomparso e guarito!).

L’influencer conclude invitando tutti a fare prevenzione: “Come ho detto prima, lo dico perché è IMPORTANTE andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se ti senti strano. Ho 28 anni e questo brutto cancro è raro nelle persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo.”