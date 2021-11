Dopo l’operazione chirurgica, Valentina Ferragni continua a tenere aggiornati i suoi numerosi fan sui social network e poche ore fa, ha mostrato la cicatrice sulla fronte. Ha voluto, con il suo gesto, sensibilizzare quante più persone possibili sulla prevenzione della propria salute.

Quello che credeva un brufolo sulla fronte, potrebbe essere una semplice cisti oppure un carcinoma basocellulare. La sorella della famosissima influencer Chiara Ferragni, ha raccontato la sua storia sui social, per spingere le persone a recarsi dal medico davanti ai cambiamenti del proprio corpo.

Quattro giorni dopo l’operazione💘 Ho voluto raccontarvi la mia storia perché è tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno. All’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi.

Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il MIO problema. Ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di VERA vita, VERI problemi e VERE persone. ❤️

L’operazione di Valentina Ferragni

Pochi giorni fa, Valentina Ferragni aveva pubblicato un altro post, mostrandosi con un cerotto sulla fronte. Ha raccontato che quel brufolo, nel corso di un anno, aveva iniziato ad ulcerarsi e così ha pensato di farsi controllare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

I medici hanno deciso di rimuoverlo con un’operazione chirurgica e adesso vogliono analizzarlo, per capire la sua natura. Come la stessa Ferragni ha spiegato, potrebbe essere una banale cisti, ma anche un carcinoma basocellulare. Si tratta di un tumore maligno non aggressivo.

Valentina non ha nascosto la sua preoccupazione e si è rivolta ai suoi tanti seguaci, sollecitandoli a non ignorare i problemi di salute e a farsi visitare, anche se, come nel suo caso, si tratta soltanto di un “brufolo”.