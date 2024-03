A casa della coppia Vip, c’è un clamoroso dettaglio non sfuggito agli occhi dei fan: scopri di cosa si tratta

Come festeggiare al meglio la nuova casa di Beatrice Valli e Marco Fantini se non con un video da condividere con i follower? Il tour del nido d’amore della coppia, il primo comprato e arredato insieme, è davvero extra luxury. In camera hanno letto enorme, mentre la cucina è con un’isola in mezzo, senza tralasciare i divani in salotto con cuscini griffati.

Quattro mesi fa la coppia ha annunciato il trasloco in una nuova casa. La coppia ha deciso di mostrare tutto sui social, dai lavori al risultato finale. Del resto i due, che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, sono abituati a vivere sotto i riflettori ogni momento della loro vita.

L’ex tronista e la sua ex corteggiatrice stanno insieme dal 2014, da quando si sono scelti nel dating show di Maria De Filippi. In nove anni hanno avuto anche due bambine: Bianca venuta al mondo nel 2017 e Azzurra nata, invece, nel 2020. Beatrice era già mamma di un bambino, Alessandro, nato da una precedente relazione.

Com’è la nuova casa Beatrice Valli Marco Fantini?

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno traslocato in una casa a Milano, nel prestigioso quartiere di City Life. La coppia ha persino creato un account sui social per raccontare lo stato di avanzamento dei lavori e i dettagli del design scelto per gli interni.

L’home tour mostrato ai follower ha svelato alcune scelte fatte per gli arredi. Nell’abitazione ci sono due cucine, una più grande e una più piccola. In quella più grande c’è un’isola in mezzo alla stanza. Nella sala da pranzo c’è un lampadario di Giopato, mentre le sedie intorno al grande tavolo hanno rivestimenti stile peluche.

Il soggiorno è grandissimo e ospita una libreria e un caminetto, due arredi che Beatrice Valli voleva a tutti i costi. La camera da letto della coppia è gigantesca e al suo interno c’è un letto matrimoniale extra large.

Marco Fantini voleva, infatti, un letto che potesse accogliere non solo la coppia, ma anche i tre bambini piccoli, perché spesso dormono tutti insieme. In camera c’è anche un televisore a scomparsa dietro una coppia dei due innamorati nel giorno del matrimonio.