L'attrice, cantante e regista statunitense, Emmy Rossum ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta

Come un fulmine a ciel sereno, i tantissimi fan della famosa attrice statunitense Emmy Rossum, hanno appreso la notizia che la loro beniamina è diventata mamma per la prima volta. È stata una completa sorpresa, visto che colei che è diventata famosa per il suo ruolo di Fiona, nella serie tv Shameless, è riuscita a tenere completamente nascosta la gravidanza.

Attrice, talvolta cantate e regista, Emmy Rossum ha conquistato il cuore di davvero molte persone, nel corso degli ultimi anni. Basti pensare che il suo account Instagram è seguito da quasi 4 milioni di follower.

Credit: emmy – Instagram

Gli stessi che, due giorni fa, hanno visto la loro beniamina pubblicare delle foto che non si aspettavano affatto. Non avevano mai visto Emmy con il pancione, quindi quando hanno visto le foto e hanno letto l’annuncio della nascita del suo bebè, sono rimasti davvero piacevolmente sorpresi.

Si tratta di una bambina, come specificato dalla stessa neo mamma. Ancora mistero, invece, su quale sia il nome scelto per la bimba che, ricordiamo, è nata dal matrimonio con il produttore, sceneggiatore e regista Sam Esmail.

Emmy Rossum e il ruolo di Fiona in Shameless

Emmy Rossum è una attrice statunitense di tutto rispetto nonostante la giovanissima età. Ha preso parte a numerosi film, anche di notevole spicco, a Hollywood. Menzioniamo ad esempio The Day After Tomorrow e Mystic River, film di Clint Eastwood nel quale ha recitato anche il grande Sean Penn.

Credit: emmy – Instagram

Indubbiamente, però, il ruolo che l’ha davvero consacrata e fatta apprezzare dal grande pubblico, anche italiano, è quello di Fiona nella serie Tv Shameless.

Lei interpreta la sorella maggiore dei Gallagher, una famiglia molto numerosa e abbastanza problematica di Chicago che vive, anzi sopravvive, nel quartiere più povero e criminoso della città, il South Side.

Fiona è uno dei personaggi principali della serie e Emmy lo ha interpretato magistralmente dalla prima stagione, uscita nel 2009, fino alla nona, uscita nel 2018.

Voci di corridoio suppongono che il motivo dell’abbandono dell’attrice sia da attribuire ad una presunta lite avvenuta con Emma Kenney, l’attrice che nella stessa seria interpreta la sorella minore Debbie.