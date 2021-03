A poche ore dall’inizio del Festival Fedez svela la lettera iniziale del nome di sua figlia

In prossimità del Festival di Sanremo, Fedez svela come inizierà il nome della figlia

Tra i 26 Big in gara per questa edizione del Festival di Sanremo 2021 figurerà pure Fedez, che duetterà in coppia con Francesca Michielin. I due cantanti porteranno all’Ariston il loro inedito, intitolato Chiamami per nome, in look super griffati e ben studiati. Come ha svelato il rapper su Instagram, a vestirlo per la kermesse canora sarà l’amica Donatella Versace.

Fedez: fitting pre Festival

Attraverso le Instagram Stories pubblicate alcuni giorni fa Fedez aveva condiviso insieme agli ammiratori alcuni momenti del fitting pre Festival, postando peraltro uno scatto al fianco di Donatella Versace.

Lo spoiler nascosto nel look

In prossimità della serata inaugurale, Sanremo ha caricato in rete un’immagine in cui Federico Lucia appare di spalle, con indosso una camicia Versace dalla stampa custom made (ossia personalizzata) su cui sono impresse quattro lettere: V, F, C, L. È lo stesso cantante a spiegare che rappresentano le iniziali dei componenti della sua famiglia: Federico, Chiara (Ferragni) e Leone (il primogenito).

Dunque, siamo in presenza di un piccolo spoiler sull’arrivo della secondogenita, da lungo tempo annunciata. A breve Chiara Ferragni partorirà una femminuccia e, con il marito, ha deciso di darle un nome che inizia per “V”. Il messaggio nascosto nel look per Sanremo si inserisce in un progetto di stile più ampio, concepito appositamente per la partecipazione al Festival nazionalpopolare della musica italiana.

Ferragnez maestri nell’attirare su sé stessi

La curiosità attorno alla figura di Fedez è sempre alta, molto alta. Del resto sia lui sia la dolce metà sono bravissimi ad alimentarla, tramite idee spesso brillanti, o addirittura geniali.

Fedez: passata liscia con gli organizzatori

Nelle scorse settimane il cantante era finito nell’occhio del ciclone, a causa di un breve estratto del pezzo in gara, udibile in una Instagram Story. Una mossa poco gradita agli stessi organizzatori di Sanremo, i quali hanno, però, deciso di lasciar correre poiché si trattava di giusto qualche secondo, ragion per cui il brano poteva ancora essere considerato inedito.