Fedez scomparso dai social, Chiara Ferragni svela in una story cosa gli è successo: “Sta male!”

Dopo il caos mediatico scoppiato per via del brano in gara a Sanremo 2021, parzialmente “spoilerato” in rete, Fedez si è allontanato per giorni dai social network. Ma qual è il motivo? Dietro c’è il caso riguardante la kermesse canora, prevista da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021? A esprimersi è stata la sua storica compagna, Chiara Ferragni, che lo renderà fra solo qualche settimana papà per la seconda volta, in tale occasione di una bambina.

Fedez prende le distanze dai followers

Da giorni Federico Lucia, in arte Fedez, solitamente particolarmente attivo sul web, ha deciso di prendere le distanze dai suoi followers per dedicarsi esclusivamente ai propri impegni e al proprio privato.

Lo “spoiler” involontaria della canzone con Francesca Michielin

In molti avevano immaginato si fosse allontanato a causa di questioni legate allo “spoiler” da lui, involontariamente, commesso tramite le Instagram Stories, dove si era mostrato durante le prove e aveva, pertanto, condiviso uno stralcio del brano che, in duetto con Francesca Michielin, presenterà a Sanremo 2021.

Un’anticipazione lunga appena 10 secondi, potenzialmente in grado di costargli il posto.

Parole di biasimo, ma nessun provvedimento dalla Direzione Artistica

Minaccia rientrata negli scorsi giorni, quando la Direzione artistica dell’evento nazionalpopolare della musica italiana ha comunicato l’intenzione di non prendere provvedimenti contro l’artista. Sebbene abbia espresso parole di biasimo per quanto capitato, il pezzo è stato considerato comunque un inedito e, di conseguenza, sarà in gara.

Fedez: malanni di stagione

La “sparizione” del marito dai social ha spinto Chiara Ferragni a spiegare esattamente le condizioni attuali di Fedez. Dalle informazioni diffuse, il rapper milanese starebbe bene ma avrebbe un po’ di febbre, e di conseguenza avrebbe preferito concedersi una piccola pausa dal web. Appena si rimetterà in sesto prenderà nuovamente in mano i suoi profili. Gli ammiratori già scalpitano all’idea di sentire quali pensieri avrà da condividere con il resto del mondo!