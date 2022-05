Diagnosi terrificante per l’attrice di 28 anni famosa in tutto il mondo per la sua partecipazione a Hollyoaks. Abi Phillips ha il cancro della tiroide. La diretta interessata ha voluto darne annuncio sui social, spiegando come lo ha scoperto, come sta oggi e cosa deve fare per cercare di combattere questa dura battaglia contro il mostro.

All’età di 28 anni i medici hanno diagnosticato alla star di Channel 4 un cancro alla tiroide. Una notizia che ha sconvolto la giovane attrice, che in un post aperto e sincero sui social ha svelato tutte le sue preoccupazioni.

La ragazza ha scoperto di avere il cancro dopo aver individuato due noduli sul collo. Non pensava sicuramente a un tumore, vista la sua giovane età, ma ha voluto indagare meglio. E i medici l’hanno spiazzata, dicendole che aveva u cancro alla tiroide.

Quindi, ho scattato queste foto prima delle mie scansioni e dopo la mia biopsia, facendo una bella risata su come ero vestita in modo ridicolo in ospedale prima di un concerto, senza aspettarmi per un momento di ricevere la notizia che ho avuto due settimane dopo.

La notizia era quella di un cancro alla tiroide. Alcuni medici non le avevano dato retta, perché era giovane, non era niente, forse aveva solo un raffreddore o il suo corpo stava combattendo contro qualcos’altro. Invece era proprio un tumore.

Abi Phillips e il cancro della tiroide: nonostante la giovane età dovrà combattere contro un tumore

Non convinta da quelle parole, l’attrice, che ha interpretato il ruolo di Liberty Savage nella soap opera Hollyoaks di Channel 4 dal 2010 al 2013, ha indagato da alcuni specialisti, ricevendo una diagnosi terribile.

Ora dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e a diversi cicli di radioterapia: