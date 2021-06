Ospite nell’ultima puntata della stagione di Domenica In Achille Lauro. L’artista ha da sempre un debole per Mara Venier e viceversa visto che i due sono legati da una profonda amicizia. Scontato l’entusiasmo in studio confermato subito dal cantante: “Siamo qui dove tutto è iniziato. Tra di noi è stato un colpo di fulmine” – ha aggiunto.

Una lunga intervista dove ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita privata e artistica, quest’ultima sempre più lanciata al successo. “C’è stato un colpo di fulmine tra di noi durante il mio primo Sanremo, quando pesavo dieci chili di meno. Venivo da un periodo difficile e intenso, questi anni anche sono stati impegnativi ma me la sono goduta di più” – ha detto.

“Il successo che ho ottenuto non è una cosa improvvisa, perché le storie di successo nascondono sempre da impegno e testardaggine. E’ stato un mattoncino alla volta, alle volte è dura, fare un percorso non standard è sempre una scommessa, soprattutto per una generazione che guarda poco al futuro come la nostra” – ha spiegato Achille Lauro.

Per lui è stato molto importante capire da subito quali fossero le sue passioni e su cosa doveva puntare: “A dodici anni mia madre mi trovava in camera mentre scrivevo poesie e testi. Era una sorta di autoanalisi, capivo chi ero, mi conoscevo. In quel momento non era musica, ma vita. Ho avuto la fortuna di capire subito cosa mi piacesse fare” – ha confessato.

Famose le sue ultime uscite al Festival di Sanremo dove ha sorpreso tutti con i suoi look. “Provo sensazioni strane, la mia vita è cambiata molto. Penso a quanto abbiamo fatto e quanto lavoro c’è stato dietro. Ho creato un grande team e ci aspettano ancora grandi sfide. Il mio percorso è difficile perché dietro la mia musica ci sono diverse chiavi di lettura e, a volte, il costume che indosso mentre interpreto il pezzo impedisce di approfondire e capire il concetto che c’è di fondo” – ha commentato dopo aver visto alcuni filmati che lo ritraevano al Festival in alcune delle sue performance.