Achille Lauro si esibisce al Festival di Sanremo con un bicchiere in mano, ecco che cosa significa

Tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo c’è stato Achille Lauro il quale ha stupito tutti i telespettatori con le sue strabilianti esibizioni. Per la 72esima edizione de Festival della Canzone Italiana, il cantante ha deciso di eseguire la sua esibizione con un bicchiere in mano, ma sapete il suo significato? Scopriamolo insieme.

Alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, Achille Lauro ha lasciato senza parole tutto il pubblico italiano. Quest’anno il cantante ha optato di indossare vestiti da un eleganza più ordinaria ma le sue esibizioni hanno sempre quel dettaglio che riesce sempre a far rimanere tutto il i suoi fan a bocca aperta.

Achille Lauro si è esibito alla 72esima edizione di Sanremo 2022 sulle note del suo brano “Domenica“. Tuttavia, il celebre cantante si è presentato sul palco dell’Ariston con un bicchiere in mano, quello classico standard per il Martini Cocktail.

Si tratta di un dettaglio che ha attirato l’attenzione da parte di tutti i telespettatori i quali si sono chiesti cosa si nascondesse dietro un gesto simile. Questa volta, non c’è nessun significato particolare dietro al bicchiere per il Martini Cocktail bensì un motivo preciso.

Il gesto di Achille Lauro non era oggetto di provocazione ma una vera e proprio strategia di marketing. Infatti, a parte il rosa candy di Gucci e la collana di Bvlgari, il cantante ha pubblicizzato un altro prodotto.

Achille Lauro: testimonial di lusso di un noto brand di Vodka

Si tratta della vodka di lusso di un noto brand. L’artista ha portato direttamente il prodotto sul palco con sé senza rivelarne il nome affinché potesse innescare la curiosità nelle persone. In seguito, ha taggato il marchio sui suoi account social.