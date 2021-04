Adam Perkins è morto a 24 anni. La giovanissima star di TikTok ha perso improvvisamente la vita, mandando nello sconforto i tanti fan e follower che lo seguivano sul social network più amato dai giovanissimi. Per quali motivi il 24enne è morto? Il triste annuncio della sua perdita è stata fatta dal fratello gemello.

Diventato famoso nel 2015 dopo aver lanciato un video di successo su Vine, Adam era poi diventato una vera e propria star su TikTok. Aveva soolo 24 anni. Il suo corpo ormai privo di vita è stato trovato da Patrick, il fratello gemello, nella sua casa di Los Angeles.

Non si conoscono ancora le cause della morte di Adam Perkins. Il fratello gemello ha semplicemente dato l’annuncio. Il suo corpo verrà sottoposto ad autopsia, ma da quello che si apprende i risultati non verranno mai resi noti. Il gemello chiede di rispettare questa scelta.

Adam era un cantante abbastanza conosciuto su TikTok, social network di video musicali che i giovanissimi amano. La notizia della sua morte ha scosso tutti. Patrick Perkins, il gemello, ha usato parole toccanti per salutare Adam, morto l’11 aprile 2021.

Mio fratello, Adam Perkins, è morto la scorsa domenica. Non riesco nemmeno a esprimere a parole cosa significhi questa perdita per me. Mi viene spesso posta la domanda: “Com’è essere un gemello?”, e la mia risposta è di solito “Com’è non esserlo?”. Essere un gemello è una parte centrale della mia identità. È tutto ciò che conosco. E sto lottando per trovare le parole per spiegare come sarà per me vivere in questo mondo senza di lui. Il mio migliore amico.