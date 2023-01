La vita dell’attore Adam Rich, scomparso nella sua abitazione di Los Angeles all’età di 54 anni, non è stata affatto facile. La famiglia non ha fornito ancora dettagli sulle cause del decesso, ma indiscrezioni giornalistiche parlano della sua dipendenza da sostanze stupefacenti, iniziata sin dall’età di 14 anni.

Adam Rich è diventato famoso da bambino, grazie alla conosciuta serie televisiva La famiglia Bradford, trasmessa dal 1977 al 1981. Interpretava il ruolo di Nicholas Bradford.

Un successo incredibile, che gli ha portato via l’infanzia. Era stato notato da un professore di recitazione alla Chatsworth High School. Rich, dopo La Famiglia Bradford aveva recitato in altre serie tv, tuttavia non era mai riuscito ad ottenere lo stesso successo di quel bambino prodigio.

La dipendenza di Adam Rich

Secondo la testata giornalistica The Mirror, all’età di 14 anni, per riempire quel vuoto, ha iniziato a fare uso di marijuana.

Lui stesso ha raccontato che all’età di 15 anni si sentiva già pronto per andare in pensione, aveva lavorato troppo e si sentiva stanco. Così, per mostrare che non era solo il “Nicholas” bambino della serie tv, ha iniziato a frequentare gente sbagliata. All’età di 17 anni ha lasciato gli studi alla scuola superiore.

La notizia della sua dipendenza è sempre apparsa sui giornali di tutto il mondo. Diversi articoli di giornale parlano di un arresto nel 1991, dopo che l’attore aveva rotto la vetrina di una farmacia, con lo scopo di rubare farmaci. Era stato proprio l’attore Dick Van Patten, che nella serie tv interpretava il padre Tom, a salvarlo pagando la cauzione.

Diverso tempo dopo, Adam Rich ha rischiato di perdere la vita a seguito di un’overdose.

Il successivo anno, ha seguito un corso di riabilitazione, per riprendere in mano la sua vita. Tuttavia, indiscrezioni parlano di una ricaduta nel 2002, nonostante lui lo abbia sempre negato, affermando nelle interviste di essere pulito da anni.

Il mondo televisivo è tornato indietro nel tempo, dopo la triste notizia della sua dipartita. In tanti hanno voluto ricordarlo, pubblicando una foto del piccolo Nicholas Bradford.

Nel frattempo, la famiglia continua a rimanere chiusa nel proprio dolore e a non rivelare la cause del decesso dell’attore 54enne.