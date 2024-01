Il mondo del cinema e del piccolo schermo è in lutto per la scomparsa di David Gail. L’attore aveva 58 anni. Lo ricordiamo soprattutto per aver presto parte al cast della fortunata serie anni Novanta Beverly Hills 90210. Era stato, infatti, il fidanzato di Brenda Walsh, interpretata da Shannen Doherty. L’annuncio su Instagram da parte della sorella Katie Colmenares.

Katie Colmenares, sorella dell’attore statunitense di 58 anni, ha dato il triste annuncio su Instagram, con una foto e con un messaggio. Nell’immagine i due sono abbracciati nel patio di un locale pubblico.

Non c’è stato nemmeno un giorno della mia vita in cui non eri al mio fianco. Sempre il mio gregario, il mio migliore amico, pronto ad affrontare qualsiasi cosa, gli orsi non saranno mai più gli stessi, ma ti terrò stretto ogni giorno nel mio cuore. Tu splendido, amorevole, incredibile e feroce essere umano.

Chi era David Gail

David Gail era nato in Florida, a Tampa, il 27 febbraio del 1965. Ed è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il 20 gennaio 2024. La carriera in tv è iniziata nel 1990 con un episodio della sit-com Genitori in Blue Jeans. Poi poi recitato in Doogie Howser, in La Signora in Giallo e in Matlock. Dopo alcune piccole partecipazioni in diversi telefilm, nel 1992 diventa protagonista della serie televisiva The Round Table di Aaron Spelling, cancellata per bassi ascolti.

Nella stagione 1993-1994 ha preso parte a Beverly Hills 90210. Era Stuart Carson, fidanzato di Brenda Walsh. Era già, in realtà, apparso in un altro episodio del fortunato telefilm nel 1991.

Ha poi partecipato ad altri progetti di Aaron Spelling, Robin’s Hoods e Savannah. Nel 1999 ha iniziato a recitare nella soap opera Port Charles. Era il dottor Joe Scanlon. Nel 2002 lo abbiamo visto con Bradley Cooper in “Una ragazza per due”.

L’ultimo lavoro cinematografico è stato l’horror The Belly of the Beast nel 2008. Nel 2019 fu poi doppiatore del videogioco Blacksad: Under The Skin.