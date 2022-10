Addio a Franco Gatti, il racconto degli ultimi momenti di vita: cosa è successo

Qualche ora fa è stata divulgata la notizia della scomparsa di Franco Gatti, uno dei membri storici dei Ricchi e Poveri. Inutile dire che la morte del cantante ha lasciato tutti nello sconforto più totale. Ospite di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, Maria Occhiena ha raccontato gli ultimi momenti di vita di Franco Gatti.

Maria Occhiena è intervenuta a Storie Italiane, il programma che va in onda ogni mattina su Rai 2 condotto da Eleonora Daniele. La donna ha raccontato delll’ultima volta che ha sentito Franco Gatti, rivelando che l’uomo, purtroppo, non stava molto bene. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Non stava bene, l’aveva anche dichiarato. Io ieri sono andata a trovarlo e ad abbracciarlo. Non so cosa dire, sono proprio affranta.