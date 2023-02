Addio a Maurizio Costanzo: cosa sappiamo sulle cause della morte

Qualche minuto fa è stata divulgata una notizia che ha lasciato tutti senza parole. All’età di 84 anni si è spento Maurizio Costanzo, conduttore e giornalista che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano. A rendere pubblica la notizia è stato il suo ufficio stampa. Ecco cosa sappiamo al momento sulle cause della scomparsa del marito di Maria De Filippi.

In queste ore il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano sta vivendo un vero e proprio lutto. Maurizio Costanzo si è spento all’età di 84 anni. La notizia, non appena è stata divulgata, è stata raggiunta da moltissime persone e sono molti coloro che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del conduttore.

Maurizio Costanzo e le cause della morte: cosa sappiamo

Tutti in questo momento si stanno interrogando sulle cause della morte del grande conduttore e giornalista. Riguardo questo argomento c’è da dire che al momento non si hanno notizie certe ma sono molte le ipotesi effettuate.

In più di un’intervista il conduttore ha confessato di soffrire di diabete, una malattia per cui non esiste una cura ben precisa e che deve essere tenuta necessariamente sotto controllo. A riguardo c’è da dire che Maria De Filippi lo controllava spesso in quanto il conduttore e autore era molto goloso.

A rendere noto questo retroscena è stata la stessa Maria De Filippi in un’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa. La donna ha rivelato di tenere moltissimo alla salute del marito ed era fondamentale tenere sotto controllo la sua salute. Prima di iniziare la puntata di Forum, Barbara Palombelli ha rivelato che da tempo Maurizio soffriva di cuore.

Al momento non ci è dato sapere se il diabete, di cui Maurizio Costanzo soffriva da tempo, sia la causa effettiva della sua scomparsa. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire ulteriori novità in merito alla scomparsa di colui che ha fatto la storia della televisione italiana.