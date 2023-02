Addio a Maurizio Costanzo, il gesto di Fabrizio Corona per il gigante della tv non è passato inosservato: cosa ha fatto l’ex re dei paparazzi

Ieri mattina, all’età di 84 anni, Maurizio Costanzo ci ha lasciati. La notizia della scomparsa del gigante della tv è stata divulgata nel primo pomeriggio di ieri. Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno voluto ricordare sui social il marito di Maria De Filippi. Tra i tanti, non è passato inosservato il gesto che Fabrizio Corona ha fatto nei confronti del gigante della tv.

Anche Fabrizio Corona ha voluto ricordare Maurizio Costanzo. L’ex re dei paparazzi ha infatti deciso di rivolgere al conduttore e giornalista un ultimo saluto sui social, mostrando anche un gesto fatto nei suoi confronti che non è di certo passato inosservato.

L’ex fotografo ha scritto per Maurizio Costanzo un lungo messaggio condiviso sulla sua pagina Instagram. L’ultimo saluto di Fabrizio Corona per il marito di Maria De Filippi inizia con queste parole:

E, continuando, l’ex re dei paparazzi ha aggiunto:

L’affetto che legava Fabrizio Corona e Maurizio Costanzo era davvero sincero. Per questo motivo l’ex re dei paparazzi ha deciso di dedicare al giornalista un tatuaggio. Si tratta di una frase composta da tre parole:

Sempre sulla sua pagina Instagram Fabrizio Corona ha scritto:

Maurizio ha sempre supportato le mie cause come un padre, un amico un fratello. Tra noi grande stima ed affetto. Considero Maurizio un gigante del suo mestiere, per me un maestro è in suo onore la dedica di un tatuaggio che porterò per sempre sulla mia pelle: ‘Maurizio maestro mio’. Grazie per quello che hai fatto per me e per aver dato una coscienza critica a questo paese. Per sempre nel mio cuore, fai buon viaggio Maestro