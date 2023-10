Il mondo del cinema e della tv è in lutto per la scomparsa di Suzanne Somers. L’attrice bionda, diventata famosa a livello mondiale per la partecipazione allo storico telefilm “Tre cuori in affitto“, aveva 76 anni. Aveva dovuto affrontare tre neoplasie nella sua vita. Purtroppo l’ultima diagnosi non le ha dato scampo, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

L’attrice, infatti, stava affrontando per la terza volta una neoplasia. A 30 anni era riuscita a sopravvivere a un tumore della pelle. Mentre a 50 anni le avevano diagnosticato una neoplasia al seno. Non lavorava più e si stava dedicando solo alla sua salute.

Suzanne è morta nella sua casa nelle prime ore del mattino del 15 ottobre dopo una lunga battaglia contro il cancro che è durata oltre 23 anni. Suzanne era circondata dal suo amorevole marito Alan, da suo figlio Bruce e dai suoi parenti stretti. La sua famiglia era riunita per festeggiare i suoi 77 anni che avrebbe compiuto domani, 16 ottobre, invece, celebreranno la sua vita straordinaria e ringraziano i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata.

Queste le parole del suo storico agente, R. Couri Hay. Insieme alla famiglia, ha voluto dare l’annuncio della scomparsa dell’attrice che si è spenta poco prima di compiere i suoi 77 anni.

Suzanne ha vissuto con il cancro per tutta la vita. A 20 anni aveva anche affrontato due iperplasie, che è la sala d’attesa per il cancro.

Queste le parole del marito che non ha mai abbandonato la moglie. Negli ultimi tempi aveva cambiato stile di vita, per cercare di stare meglio. Purtroppo, però, non ce l’ha fatta.