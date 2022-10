Angela Lansbury è famosa per la serie tv La signora in giallo

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la scomparsa di una grande interprete. Dopo aver salutato la Regina Elisabetta II, dobbiamo dire addio ad Angela Lansbury. Come la sovrana, anche l’attrice inglese aveva 96 anni. Ne avrebbe compiuti 97 tra pochissimi giorni. Secondo quanto si apprende dalla famiglia, si sarebbe spenta serenamente nel sonno.

Angela Lansbury era diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato il celebre personaggio di Jessica Fletcher nella serie tv La signora in giallo. Aveva iniziato a recitare da giovanissima e ha partecipato anche a numerosi film e musical di grande successo.

L’attrice inglese si sarebbe spenta per cause naturali, vista l’età. La famiglia ha subito dato la notizia del suo decesso. A quanto si apprende, sarebbe deceduta mentre dormiva, serenamente, nella sua casa di Los Angeles, all’1.30 del mattino. Come la Regina, se n’è andata per l’età avanzata.

L’attrice aveva interpretato dal 1984 al 1996 il ruolo della scrittrice e detective Jessica Fletcher, protagonista del telefilm immortale La signora in giallo (Murder, She Wrote, in inglese), ambientata nell’immaginaria cittadina di Cabot Cove.

Ma l’abbiamo anche vista in celebri film al fianco di attori come Ingrid Bergman, Spencer Tracy, Liz Taylor, Katherine Hepburn e Frank Sinatra. Nel corso della sua carriera ha vinto anche un premio Oscar alla carriera nel 2014 e ben 6 Golden Globe.

Angela Lansbury e l’incontro con la Regina Elisabetta II

Angela Lansbury si era sposata nel 1945 con Richard Cromwell, matrimonio naufragato dopo un anno quando lei ha scoperto la bisessualità dell’attore. Si risposò con il collega Peter Show, con cui è stata insieme fino al decesso di lui nel 2003.

L’attrice inglese, naturalizzata americana, era anche una bravissima cantante. Durante il secondo conflitto mondiale scappò negli Stati Uniti con la madre, l’attrice irlandese Moyna MacGill, e con i fratelli. Celebre il suo incontro con la Regina Elisabetta II, nel 2014, quando la sovrana l’ha insignita del titolo di Dama.