Aveva 64 anni e da qualche mese affrontava una neoplasia al cervello che i medici le avevano diagnosticato. Nonostante tutte le cure e i trattamenti, Annabel Giles non ce l’ha fatta. La conduttrice radiofonica e televisiva gallese si è spenta per sempre. In pochi mesi da quella terribile diagnosi, ha dovuto salutare tutti gli affetti più cari, che oggi ricordano come lei sia riuscita a mantenere alto il morale fino all’ultimo respiro.

La nostra incredibile mamma è passata a miglior vita lo scorso 20 novembre, mentre era ricoverata al Martlets Hospital di Hove, in Inghilterra.

La primogenita della conduttrice, Molly Lorenne, nata dal rapporto con Midge Ure, e il secondogenito Teddy hanno dato un lungo addio alla madre, ricordando chi era e come ha vissuto la diagnosi di glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello.

Nei quattro mesi successivi ha dimostrato una notevole capacità di recupero e forza, nonostante sia stata sottoposta a un intervento chirurgico al cervello e a innumerevoli radioterapie. Nelle sue ultime settimane di vita si è dedicata con passione alla sensibilizzazione sul glioblastoma, incarnando il suo impegno a favore degli altri.

Era davvero unica nel suo genere, un “enigma” per coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua vita. Fedele alla sua essenza, ha mantenuto alto il morale e la sua vivacità fino alla fine. Il suo umorismo e le sue risate ci lasceranno ispirati per vivere la vita al massimo, proprio come ha sempre fatto lei.

