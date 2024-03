Addio al celebre attore, diventato famoso grazie al telefilm L’Ispettore Derrick. Chi era Fritz Wepper?

Il mondo del piccolo schermo è in lutto, per la scomparsa di un attore che per anni è entrato nelle nostre case, grazie a un telefilm di grandissimo successo. Stiamo parlando della serie tv L’Ispettore Derrick, che è diventato un vero e proprio cult, andando in onda, anche in Italia, per lunghissimo tempo. Chi era Fritz Wepper e come è morto l’attore nato in Germania?

In pochi conoscevano il suo nome reale, ma quello della finzione e, soprattutto, il suo volto era noto a tutti quanti. Anche perché per 25 anni questo personaggio è entrato nelle nostre case. Oggi aveva 82 anni e viveva in una casa di riposo.

Nel 2021 aveva annunciato di avere un cancro della pelle, che si era già metastatizzato. Lo avevano anche operato per una neoplasia all’addome. Le sue condizioni di salute, da allora, sono sempre state precarie. In pubblico si vedeva pochissimo.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato il giornale tedesco Bild, che ha riportato le parole della compagna, la regista Susanne Kellermann.

Chi era Fritz Wepper?

L’attore era nato a Monaco di Baviera il 17 agosto 1941 ed è venuto a mancare nella sua città natale il 25 marzo del 2024. Fritz Wepper è famoso per aver interpretato il ruolo di Harry Klein nella serie tv L’ispettore Derrick, il sindaco Wolfgang Wöller nel telefilm Un ciclone in convento e lo psichiatra Dr. Wendelin Winter nella serie televisiva poliziesca Omicidi nell’alta società. Aveva iniziato a lavorare a 9 anni in un programma radiofonico per bambini, debuttando poi a teatro nel 1952. Divenne famoso, però, dal 1959, grazie al film Il ponte di Bernhard Wicki.

Fritz Wepper lascia la moglie, la regista Susanne Kellermann sposata in seconde nozze (era stato sposato anche con Angela von Morgen, ex moglie del principe Ferfried di Hohenzollern), due figlie, anche la famosa attrice Sophie Wepper, che ha spesso recitato insieme al padre, anche in Derrick.