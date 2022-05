Adriana Lima in total black al Festival di Cannes: il look prémaman

Senza aluna ombra di dubbio, Adriana Lima è una delle modelle più amate e stimate all’interno del mondo della moda. Di recente, la top model ha avuto l’onore di attraversare il red carpet del Festival di Cannes. In occasione dell’evento, la donna ha indossato un look prémaman mozzafiato che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo l’annuncio della sua gravidanza, di recente Adriana Lima è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta la celebre modella si è vista protagonista di un gossip dopo aver sfoggiato il look prémaman al Festival di Cannes che ha attirato l’attenzione di tutti i fotografi.

In occasione della premier del film “Top Gun” la celebre modella ha partecipato al Festival di Cannes insieme al suo compagno Andre Lemmers. La coppia è in dolce attesa di un bebè il quale dovrebbe nascere tra un mese. Infatti, la Lima è incinta del suo terzo figlio e si trova all’ottavo mese di gravidanza.

A curare il look prémaman della modella è stata la casa di moda Balmain. La Lima si è mostrata sul red carpet con un look total black il quale lasciava scoperta la pancia. Nel dettaglio, l’abito firmato dalla nota casa di moda francese era caratterizzato da una gonna fluida e oblò sulla pancia la quale rimaneva completamente scoperta.

Adriama Lima: i look prémaman simili a quelli di Rihanna

Come possiamo ben osservare, gli outfit della top model sono in rivalità con quelli di Rihanna. Anche quest’ultima, per comunicare la sua prima gravidanza aveva idossato un cappotto rosa lasciando la pancia scoperta. Non solo. In occasione di una sfilata di Dior, la cantante aveva sfoggiato un abito trasperente che metteva in risalto le sue forme.

