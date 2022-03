TikTok sale su uno dei tappeti rossi più prestigiosi per quello che riguarda il mondo del cinema. L’italiano Khaby Lame sarà giudice del Festival di Cannes 2022: tra i nomi dei giurati spunta pure quello del giovane ragazzo di Chivasso, in provincia di Torino, che con i suoi video è diventato una star a livello internazionale. Senza mai proferire parola. Sarà l’unico tiktoker della giuria.

Forse non tutti sanno che tra i partner ufficiali del Festival di Cannes c’è anche TikTok. E proprio in queste ore apprendiamo che è stata ufficialmente scelta la giuria del #TikTokShortFilm challenge, competizione in-app che coinvolgerà gli utenti di tutto il mondo e che avrà tra i giudici proprio Khaby Lame.

Sarà tra l’altro l’unico tiktoker tra i giurati, accanto a nomi molto famosi per chi ama il cinema, come Rithy Panh, Basma Khalifa, Camille Ducellier e Angele Diabang.

Ne è passato di tempo da quando Khaby Lame ha iniziato a pubblicare i suoi primi contenuti non pensando di ottenere tutto questo successo su TikTok. L’influencer con origini senegalesi, in Italia da quando aveva un anno, nel 2021 è diventato il secondo TikToker più seguito al mondo dopo Charli D’Amelio.

Nato a Dakar nel 2000, è cresciuto a Chivasso, in provincia d i Torino, lavorando anche come operaio, prima di perdere il posto a marzo 2020, quando in pieno lockdown ha iniziato a pubblicare video di risposta a quelli che proponevano life hack, diventando una star, senza mai dire nulla.

Khaby Lame giudice del Festival di Cannes 2022 per il #TikTokShortFilm challenge, cos’è?

Per partecipare al #TikTokShortFilm basta avere un account su TikTok e caricare un video sull’app ricordandosi di usare l’hashtag dedicato, per essere individuati in fase di selezione. Il video dovrà durare almeno 30 secondi e massimo 3 minuti e mezzo. E dovranno essere girati in verticale.

TikTok ha aperto le ammissioni il 15 marzo scorso e considererà tutti i video che saranno pubblicati fino all’8 aprile, ultimo giorno possibile per poter caricare i propri contenuti. A fine aprile saranno selezionati i tiktok che potranno partecipare alla gara.