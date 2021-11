Alex Belli è assolutamente il protagonista del Grande Fratello VIP, l’attore di Centovetrine, ormai, non fa altro che attirare l’attenzione. Il suo “matrimonio” con Delia è ormai il fulcro delle puntata del reality show.

Ma questo matrimonio ha destato molti sospetti, soprattutto perché i due non son legalmente sposati. L’attore è infatti ancora sposato con Katarina, l’ex moglie con la quale non ha mai divorziato ufficialmente.

A sollevare la questione è stata Adriana Volpe, Alex Belli ha dovuto ammettere all’opinionista tutto quanto. Nell’ultima puntata Adriana Volpe avrebbe anche messo in dubbio il loro amore e la rabbia di Delia. Nella notte Alex ha perso le staffe:

Delia non ha bisogno di guadagnare soldi. Quindi non le serve venire al GF Vip o fare puntate varie in televisione. Non è un teatrino, anzi io e Delia ci eravamo detti di non fare mai scenate di gelosia. Però toccare il mio matrimonio e la mia storie con lei non va bene. La nostra è stata una cerimonia bellissima. Io devo sentirmi dire una cosa grave come che mi sono sposato per venire al GF Vip? Ma che cavolo sta dicendo, ma ripijate Adriana Volpe ripigliati te. Davanti a 4 milioni di persone ha messo in dubbio la mia relazione. Ora devo sfogarmi ne ho bisogno.