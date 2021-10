Sonia Bruganelli, nuova lite con Adriana Volpe: “Hai esagerato, bada bene a come parli”

Nuovo faccia a faccia in studio per le due opinioniste del GF Vip

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera si è aperta in modo scoppiettante. Il conduttore Alfonso Signorini nel salutare le due opinioniste in studio Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ha toccato un tasto dolente: l’intervista fatta dalla Volpe al settimanale Oggi in cui è tornata a parlare della tanto acclamata foto tra Sonia e Giancarlo Magalli nemico storico della Volpe.

Fonte: Mediaset

Sonia non ci sta e ha replicato alle accuse lanciate da Adriana. “Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano. Non so nemmeno io se ama la provocazione a prescindere, forse pensava di fare una goliardata, un tentativo mal riuscito, il tutto poi le è sfuggito di mano. Ha sottovalutato tutto il mio passato, le mie battaglie fatte, anche giuridiche. Ci sono due rinvii a giudizio” – ha detto la Volpe.

La replica della moglie di Paolo Bonolis non si è fatta attendere. “Pensa bene a come parli, perché era una sciocchezza quella foto e la stai facendo diventare un affare di stato. Questa è ingiuria e mi stai veramente stancando” – le sue parole stizzita.

Adriana spiega che dopo le false verità attorno a quella foto le testate giornalistiche l’hanno cercata per chiarire la questione: “È normale questo accada, tu Sonia hai detto una bugia, hai giurato che non avevi voluto tu quella foto e invece il tuo amico Magalli ti ha sbugiardata”.

Sonia Bruganelli perde le staffe

A questo punto Sonia perde le staffe completamente: “Bella hai esagerato, ora torna a lavorare visto che stai qui per far altro e non per parlare di me”. Insomma si è partiti bene. Poi per fortuna le due depongono l’ascia di guerra e si ritorna a parlare solo delle vicende della casa, in particolare dell’emozionante momento in cui Manuel Bortuzzo si è messo in piedi qualche giorno fa.