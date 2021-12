Adriana Volpe, bordata ad Alex Belli: scoppia la rissa in studio

Uscito dal programma per squalifica Alex Belli ha dovuto fare i conti con gli attacchi subiti una volta rientrato in studio per parlare con Alfonso Signorini della sua avventura in casa. Una delle più imbufalite con lui è stata Adriana Volpe che lo ha provocato definendolo un ottimo attore. “Sei pronto per fare una fiction” – ha esordito. “Per te è stato un grandissimo provino…Per me lo hai passato e adesso sei pronto a fare Elisa di Rivombrosa…Lo dico a Mediaset…Lui è perfetto…” – ha proseguito.

Ed Alex ha risposto ad Adriana Volpe: “Il tuo disco è sempre questo. Mi stupisce da te…Tu hai vissuto questo programma…Di recitato non c’è assolutamente nulla…” – si è difeso. L’attore ha confessato di stare male per il modo in cui è terminata l’avventura in casa con Soleil, in modo brusco senza nemmeno un saluto. Anche l’ex concorrente Samy Youssef si è scagliato contro Alex definendolo un uomo senza coraggio.

Fonte: web

“Sei un uomo senza coraggio. Hai giocato con i sentimenti di una ragazza in casa…Adesso vedi che sta male…Tu sapevi che avevi una moglie fuori…” – le sue parole. Insomma Alex si è dovuto accollare tutti gli attacchi dei presenti in studio, convinti che abbia recitato nella casa e tutto sia frutto di un accordo con Delia Duran.

Lui ha ammesso di esser uscito ora per pensare a come ricucire il rapporto con sua moglie. Ma siamo sicuri lei lo voglia? A vedere le storie che ha postato Carlo Cuozzo su Instagram non ne siamo convinti.

L’imprenditore beccato la scorsa settimana a baciarsi con Delia, ha pubblicato uno scatto insieme a lei a letto taggando anche Alex Belli. Poi nelle storie successive ha scritto: “E’ mia”. Di sicuro sembra un atteggiamento di sfida il suo che si avvicina molto al classico gossip montato. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.