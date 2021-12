Samy Youseff è uno dei primi concorrenti ad aver abbandonato la casa del Grande Fratello VIP, il concorrente ora è tornato a parlare dei suoi ex coinquilini. In particolare, ha commentato la situazione tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Il ragazzo non ha usato mezzi termini e secondo lui Soleil Sorge è caduta in una trappola ben architettata. Alla trasmissione “Non succederà più” diretta da Giada Di Miceli ha spiegato:

Nonostante Soleil non mi stia simpatica l’apprezzo per la sua sincerità e il suo carattere. Su Alex posso dirti che sono entrato e avevo già le idee chiare su di lui. Abbiamo fatto Temptation Island 2019 e lì non mi è piaciuto per niente. Là dentro sta facendo l’attore. Per me tutto quello che fa è scena, anche con Manuel. È tutto programmato, non ho mai creduto ad Alex, anche se ho provato a dargli una possibilità.