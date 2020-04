Adriana Volpe chiarisce il gossip su Andrea Denver Adriana Volpe ha deciso di intervenire una volta per tutte sul gossip con Andrea Denver specificando qual'è la sua posizione in merito.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, sono nati flirt, love story ed amicizie. Quello che non manca mai è il gossip su presunte o veritiere simpatie tra concorrenti. Ora è la volta della conduttrice Adriana Volpe la quale chiarisce il gossip su Andrea Denver.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip succede sempre qualcosa. Dopo l’improvvisa uscita dal programma di Adriana Volpe a causa della morte del suocero Ernesto Parli, si è cominciato a discutere parecchio sul particolare ed affettuoso rapporto tra la conduttrice ed il modello Andrea Denver nonostante siano entrambi legati ed impegnati.

Adriana Volpe è sposata mentre Andrea Denver è fidanzato ma all’avviso dei telespettatori del Grande Fratello Vip, tra i due c’era una scintilla e l’attrazione reciproca era palpabile. Nessuno dei due si è pronunciato in merito, nè confermando nè smentendo le allusioni. Ma pochi minuti fa Adriana Volpe ha deciso di prendere in mano la situazione e dire la sua.

Attraverso questo post sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha voluto mettere a tacere le voci sulla sua presunta liason con il modello Andrea Denver. “Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una spada con la tecnologia ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato e già che ci sono mi tolgo un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Andrea Denver che non esistono“.

Nonostante la smentita da parte di Adriana Volpe sul suo presunto flirt con Andrea Denver sembra che la situazione vacillante con il marito Roberto Parli continui. I due infatti continuano a non seguirsi su Instagram, sono spariti like vicendevoli alle foto, entrambi sono poco attivi sui rispettivi profili social. Forse non è sufficiente per definirla una vera e propria crisi, però a volte alcuni piccoli dettagli che sembrano solo delle inezie, sottendono ben altro.