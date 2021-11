Adriana Volpe chiede scusa ad Alex Belli: “Con la mano sul cuore…”

Momento molto toccante ieri in puntata al Grande Fratello Vip quando Alex Belli ha ricevuto una lettera del padre. “Sono l’ultima persona da cui ti saresti mai aspettato una lettera, ma dopo tanto tempo speso a pensarti l’ho fatto” – ha esordito l’uomo che si è detto felice di come sta affrontando il percorso.

“Sono contento dei rapporti d’amicizia, che ti sei aperto rendendoti disponibile in tutto, aiutando il prossimo proprio come io e la mamma abbiamo sempre cercato di insegnarti” – ha proseguito. Poi ha ammesso di vederlo cambiato nel rapporto che ha con la fede.

“Ti vedo un pochino diverso, più che lontano dagli affetti tu ti sei allontanato dalla preghiera e dalla fede, quella che ha sempre unita la nostra famiglia”. E lo esorta a ritrovare quella fede: “Cerca solo di seguire la luce nel tuo cuore che vedo un po’ spenta, ricomincia a vivere la tua avventura con spensieratezza e gratitudine”.

Una lettera che ha emozionato tutti in casa e in studio. Alex ha accettato il consiglio del padre. “Sai il rapporto con papà è sempre stato conflittuale e a tratti di amicizia e complicità incredibile. Mi ricordo quando è venuto a trovarmi allo studio e a casa a Milano, ha capito tutti gli sforzi e ha capito cosa volevo fare e quello che ero. La fede? Quando sono arrivato a Milano, nel mondo della moda e della notte c’è stato un periodo in cui ho perso un po’ questa luce”.

Fonte: Mediaset

Adriana Volpe chiede scusa ad Alex

Alla fine anche Adriana Volpe ha voluto chiedere scusa all’attore per aver giudicato con superficialità il suo matrimonio con Delia Duran.

“Questa lettera che ho sentito questa sera mi è arrivata proprio al cuore sento tutta l’autenticità del messaggio che tuo papà ti ha dato e per cui veramente con la mano sul cuore ti chiedo scusa” – le parole dell’opinionista.