Adriana Volpe e la crisi con il marito Roberto Parli: “Momento di sofferenza” La conduttrice Rai Adriana Volpe è distante dal marito Roberto Parli, forse la crisi non è finita e confessa di vivere un momento di sofferenza

La conduttrice Rai Adriana Volpe, sembra non essere ancora uscita dal tunnel. La crisi e la distanza dal marito Roberto Parli continuano e confessa di vivere un momento di sofferenza. Sembra che la crisi della coppia non sia giunta al termine ma che tra i due qualcosa si sia rotto.

La situazione coniugale tra Adriana Volpe e Roberto Parli sembra vacillare. Dopo il lutto per il suocero Ernesto Parli e l’uscita anticipata dal reality show del Grande Fratello Vip, la vita di Adriana Volpe non procede verso la serenità. Aveva raggiunto il marito nella casa del suocero a Saint Moritz dove è rimasta per due settimane assieme anche alla figlia Gisele. Ma da quando ha terminato il programma, le cose con il marito sembrano non andare bene ed a confermarlo è il settimanale Chi.

Attualmente si tratta di una crisi ventilata e non ancora conclamata ma quel che è certo è che i fan di Adriana Volpe già da un po’ avevano percepito la freddezza tra la coppia. I due stanno vivendo la quarantena a cui tutti siamo obbligati ormai da più di un mese separati. Ora Adriana Volpe vive nella sua casa di Roma con la figlia Gisele ma Roberto Parli non c’è

“Stanno vivendo un momento di sofferenza; Roberto che ha appena perso il padre per Coronavirus, sta affrontando un momento delicato, ma la freschezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi non appena potranno farlo“, spiega Chi aggiungendo “L’esperienza di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip ha influito in qualche modo sulla situazione“. Sembra che sia poi stata proprio Adriana Volpe ad affermare di aver vissuto all’interno del programma una seconda giovinezza e che il marito Roberto Parli non se la aspettava.

Adriana Volpe e Roberto Parli sono uniti e sposati dal 2008 e la loro storia d’amore è sempre stata forte e solida nonostante la distanza fisica tra i due ci sia sempre stata dato che il marito lavora come agente immobiliare in Costa Azzurra a Montecarlo. Questa distanza però non ha mai incrinato il loro legame e si spera che non lo faccia nemmeno ora.