Adriana Volpe fatta fuori da Mediaset sembra aver messo fine ad una parentesi della sua carriera che aveva iniziato subito dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La showgirl nel corso dei lunghi mesi come opinionista al fianco di Alfonso Signorini era riuscita a conquistare il pubblico a casa con il suo modo di fare e con la sua schiettezza.

Purtroppo però, negli ultimi giorni sono emerse nuove importanti indiscrezioni che la vedrebbero lontano dallo studio del reality ma soprattutto dal palinsesto Mediaset. Quest’ultima infatti, non è stata riconfermata dalla produzione del GF Vip nel ruolo di opinionista, lasciando tutti i suoi fan molto tristi e dispiaciuti.

Una notizia inaspettata per tutti i telespettatori che da sempre avevano espresso i loro commenti positivi nei confronti di Adriana. Ora che il ruolo di opinionista l’è sfuggito dalle mani, la showgirl sembra essere rimasta senza un’occupazione fissa all’interno del piccolo nel mondo della tv.

Adriana Volpe fatta fuori da Mediaset: la verità di Maurizio Costanzo

Stando alle ultime novità in merito al palinsesto Mediaset e Rai, Adriana non sembra essere stata scelta per nessun progetto o impegno in vista della prossima stagione televisiva. Un vero dispiacere da parte della conduttrice e di tutte le persone che da anni la seguono con ammirazione.

A commentare la decisione da parte dei due palinsesti nel lasciare fuori la ex gieffina è proprio Maurizio Costanzo. Secondo quest’ultimo i diversi cambiamenti apportati all’interno dei vari programmi non avrebbero aiutato Adriana Volpe ad emergere.

Il noto giornalista all’interno della sua rubrica nel settimanale Nuovo ha sottolineato come la showgirl debba avere immensa pazienza per raggiungere i suoi obiettivi. “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza” ha spiegato Maurizio Costanzo.

In modo duro e pungente il marito di Maria De Filippi ha così bacchettato Adriana Volpe e il suo comportamento avuto negli ultimi anni. Questo potrebbe essere il motivo per il quale, la showgirl non è stata riconfermata all’interno di nessun programma Rai e Mediaset.