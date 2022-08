Adriana Volpe lancia una frecciatina a Sonia Bruganelli: le sue parole

In queste ultime ore il nome di Adriana Volpe è tornato ad occupare le principali pagine di gossip. Pare che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip abbia lanciato una frecciatina all’ex collega Sonia Bruganelli. Dopo essere stata esclusa come opinionista dal reality, la Volpe ha reagito scagliandosi contro la moglie di Paolo Bonolis.

Adriana Volpe tagliata fuori dal cast del Grande Fratello Vip. Come tutti sanno il padrone di casa Alfonso Signorini ha deciso di mantenere come opinionista del reality Sonia Bruganelli, affiancata quest’anno da Orietta Berti. Dopo aver rifiutato la proposta del giornalista di ‘Chi’ di entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente, Adriana Volpe ha deciso di lanciare una frecciatina alla sua ex collega.

Queste sono state le parole pronunciate dalla showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’:

Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre… Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più.

Adriana Volpe pronta a tornare in tv?

Continuando l’intervista con il noto giornale, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha rivelato che si sta lavorando ad un nuovo progetto televisivo. Presto, dunque, potremmo vedere la conduttrice in un format del tutto nuovo.

Non sono stati ancora rivelati i dettagli del progetto ma, stando alle indiscrezioni, pare che Adriana Volpe sarà al timone di un programma dedicato alla bellezza. Al suo fianco dovrebbero esserci Federico Fashion Style e Valeria Marini.

Dopo aver rifiutato il ruolo da concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si prepara e lavora a nuovi progetti futuri. Dobbiamo quindi aspettare per rivederla nuovamente sul piccolo schermo.