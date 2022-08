Sonia Bruganelli lancia una frecciatina ad Adriana Volpe: cosa è successo

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al cui timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Molto chiacchierati sono i possibili concorrenti del reality, così come le opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In queste ultime ore la moglie di Paolo Bonolis ha spiegato i motivi del suo ritorno nel reality ed ha lanciato anche una frecciatina ad Adriana Volpe. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Qualche giorno fa Sonia Bruganelli ha deciso di dedicarsi un po’ ai fan aprendo una box di domande sulla sua pagina Instagram. Proprio in questa occasione, la moglie di Paolo Bonolis ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad accettare nuovamente il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. A riguardo, queste sono state le sue parole:

È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi. La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta.

Dunque la Bruganelli ha ammesso di vivere un periodo decisamente non facile. Stare in TV, dunque, potrebbe aiutarla a stare un po’ meglio. Ma proprio in questa occasione l’opinionista del Grande Fratello Vip ha lanciato una frecciatina ad Adriana Volpe. Ovviamente le parole di Sonia Bruganelli non sono passate inosservate al popolo del web.

Alla domanda di un utente che le ha chiesto se Orietta Berti sarebbe stata più bacchettona di Adriana Volpe, Sonia Bruganelli ha risposto:

Non credo, Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco.

Dopo le parole della Bruganelli, Adriana Volpe ha deciso di rimanere in silenzio e non rispondere alla frecciatina lanciata dalla sua collega. Staremo a vedere nei prossimi giorni se la showgirl deciderà di rispondere alle parole della sua nemica-amica.