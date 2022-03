Nathaly Caldonazzo è stata eliminata la scorsa puntata dal Grande Fratello Vip. Ma prima di uscire al televoto Alfonso Signorini l’ha assolta dalle accuse di frasi razziste nei confronti delle sorelle Selassie.

Per il conduttore dopo attenta visione dei filmati della scorsa settimana non c’è traccia di queste frasi. Ad avanzare la polemica era stato Alessandro Basciano che ha giurato di aver sentito tutto. In diretta è andata di scena anche una lite.

“Le cose le hai dette tutte, non mi far passare per bugiardo, non te le fanno uscire. È tutto registrato, ti ho anche tutelato” – ha urlato Alessandro criticando sotto alcuni aspetti il GF che secondo lui la sta tutelando.

“Ma se tutti dicono che non esiste questa cosa, ma come ti permetti? Stai zitto, imbecille” – la replica di Nathaly. Alessandro sicuro di aver sentito una frase grave ha replicato: “Bella diffida parte qui, mi faccio uscire tutto, pure il video faccio uscire”.

Intervenuta a Casa Chi l’opinionista Adriana Volpe è stata interpellata proprio sulla vicenda Nathaly Caldonazzo ed ha risposto così.

“Io credo a quello che il Grande Fratello dice, ma che ne abbia dette tante che tutti abbiamo sentito quelle bastano e avanzano” – ha detto fidandosi quindi della decisione del GF di non punirla.

Per Adriana di certo la Caldonazzo negli ultimi giorni di permanenza nella casa non ci è andata leggera. “Di certo non ci è andata leggera negli ultimi giorni e ha fatto vedere un lato diverso rispetto a quello delle prime settimane”.

La verità, secondo Adriana Volpe: “Sta nel centro, non ci è andata leggera. Si è pentita anche lei di quello che ha detto, ma da lì a dire che gli autori nascondano alcune cose, io mi schiero dalla parte del Grande Fratello”.