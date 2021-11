Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembra essere tornato il sereno. Le due opinioniste del Grande Fratello VIP erano partite con il botto, ma ora risplende il sereno sopra le poltrone rosse.

Le due sembrano andare d’accordo tanto che, in un’intervista rilasciata ad Adriana Volpe a Confidenze, ha addirittura spezzato delle lance a favore della collega e non solo, non sono mancati neanche i complimenti.

Guardate che in realtà io la stimo molto, è una donna intelligente, di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente. Se ogni settimana milioni di telespettatori seguono il reality è perché le dinamiche sono quelle che si creano in qualsiasi comunità.

Anche a proposito della lite, Adriana Volpe ha le idee ben chiare. Le due hanno semplicemente un punto di vista diverso e un senso dell’ironia differente. Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a FanPage mantenendo il medesimo atteggiamento della collega: