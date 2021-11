Sonia Bruganelli, quest’anno, ha deciso di cimentarsi in qualcosa di nuovo. La donna è presto diventata opinionista del Grande Fratello VIP, sul suo ruolo il pubblico è nettamente diviso.

C’è chi la ritiene troppo antipatica e chi invece apprezza la sua estrema sincerità. La donna quest’oggi è stata intervistata da Fanpage, dove ha confermato alcuni retroscena del reality show.

La televisione è finta in quanto scritta, ma le persone che la popolano sono vere in quanto persone. Qualsiasi programma è scritto, non si può accendere una telecamera e aspettare che le cose accadono. Le persone che stanno in quel canovaccio sono vere, c’è chi recita e chi non recita, chi recita meglio e chi recita peggio.

Anche il suo reality show ha un copione ben preciso che va rispettato, come l’episodio in cui Giucas Casella è entrato in studio per ipnotizzare tutti. La regia ha mandato in onda per sbaglio il dietro le quinte che ha fatto scalpore. Sonia Bruganelli ha aggiunto:

Il Grande Fratello è scritto quando va in onda in prima serata, perché è quello che viene venduto a una rete che ha degli spazi pubblicitari da vendere a sua volta. Mediaset è totalmente legata alla pubblicità e agli investitori, la tv non si può fare tanto per e un’emittente deve sapere cosa manda in onda.

La moglie di Paolo Bonolis è stata più chiara di quanto può accadere o meno dietro le quinte:

“Si sa che nessuno potrà spogliarsi alle 10 e mezza di sera, si sa che non ci si potrà insultare, si conoscono le cose che non vanno fatte. Così come si sa che una scaletta di un programma come il GFVip è costruita su quello che è successo in settimana. Ci sono meccanismi predefiniti, regole, poi può accadere l’imprevisto, che qualcuno scleri perché siamo in diretta.”