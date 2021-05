Tempo di guai e forse avvocati per Adriana Volpe, il motivo? L’ex marito Roberto Parli. Tra i due le cose sembrano essere precipitate dopo la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello VIP. Tra i due sembra non ci sia stato alcun riavvicinamento, anzi.

Ora, a far parlare di sé è proprio Roberto Parli che ha lanciato pesantissime accuse ad Adriana Volpe. L’uomo, con un post su Instagram, ha accusato la moglie di aver fatto vedere alla figlia Giselle un uomo nudo in casa.

Le accuse, che sono state considerate da tutti, a prescindere poco credibili hanno trovato risposta nella diretta interessata. L’uomo ha scritto sotto una foto di Adriana Volpe con Marco Profeta:

Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!