Dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP, il matrimonio di Adriana Volpe sembra essere entrato in crisi. Dopo pochi mesi, infatti, lei e suo marito Roberto Parli si sono detti addio dopo anni di matrimonio.

I motivi veri e propri della rottura non sono mai stati svelati, ma sembra che ad aver messo un punto alla storia sia stata proprio la conduttrice. Ora, per Adriana Volpe inizia un nuovo capitolo, ma purtroppo, deve affrontare i colpi di gelosia dell’ex marito.

Sembra infatti che Roberto Parli abbia proprio perso la testa alla visione di una foto della donna accompagnata da un altro uomo. La persona in persona sarebbe Marco Profeta, musicista e avvocato che non meno di qualche settimana fa ha anche parlato del suo lavoro:

“Amo profondamente il mio lavoro di avvocato, una passione che cresce sempre più. La musica, d’altro canto è parte di me anch’essa. A ben pensarci, i due aspetti si alimentano vicendevolmente e mi arricchiscono. Direi che per me sono irrinunciabili entrambi“.

Colto dalla gelosia, Roberto Parli ha pubblicato una foto di Adriana Volpe insieme al suddetto uomo con una didascalia choc:

Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!